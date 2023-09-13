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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Министр ВВС США призвал активизировать подготовку к возможной войне с КНР

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министр ВВС США Фрэнк Кендалл предупредил, что Китай наращивает свои вооруженные силы для потенциальной войны с США, призвав активизировать подготовку к такому варианту развития событий, сообщило издание The Hill.

"Китай более 20 лет оптимизирует свои силы для соперничества с великими державами и для того, чтобы одержать верх над США в западной части Тихого океана", - сказал он, выступая на симпозиуме по вопросам развития воздушно-космических сил в Нэшнл-Харбор (штат Мэриленд).

Он добавил, что Китай наращивает военный потенциал для достижения своих национальных целей, в том числе "на случай противодействия Соединенным Штатам".

Министр предупредил, что если возможности США окажутся недостаточными "для сдерживания китайской агрессии против Тайваня или где-либо еще", то может начаться война.

Кендалл подчеркнул: "Наша работа состоит в том, чтобы предотвратить эту войну и быть готовыми победить, если она произойдет. Мы все говорим о том, что воздушно-космические силы должны измениться, иначе мы не сможем предотвратить войну и даже можем проиграть ее".

По словам Кендалла, развитие Китая идет высокими темпами по двум направлениям, связанным с наращиванием военной мощи: укрепляются силы, предназначенные для противодействия авианосцам, атакам на аэродромы и другие критически важные объекты, а также совершенствуется служба стратегической поддержки, которая работает над достижением информационного господства в космической и киберпространственной сферах.

КНР ВВС США Тихий океан
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