Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Германия предоставила Украине еще 20 БМП Marder

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Германия предоставила Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder с боекомплектом, сообщило в среду федеральное правительство.

Отмечается, что ранее ей уже было передано 40 таких БМП.

Кроме того, Украине дополнительно выделено 3 тыс. 155-мм снарядов, две бронированные машины Wisent 1, используемых для разминирования территории, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия, 20 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN, 10 систем обнаружения дронов, а также поставлена другая военная техника.

Германия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай опроверг введение запрета на устройства iPhone

Китай опроверг введение запрета на устройства iPhone

Ким Чен Ын выразил уверенность в победе российской армии в ходе СВО

За сутки в Литву не впустили два десятка автомобилей с российскими номерами

Эстония запретила въезд российским автомобилям

Эстония запретила въезд российским автомобилям

Уолл-стрит закрылась в минусе

Уолл-стрит закрылась в минусе

Что случилось этой ночью: среда, 13 сентября

Министр ВВС США призвал активизировать подготовку к возможной войне с КНР

КНДР запустила вторую баллистическую ракету

Apple представила iPhone 15 и обновленные "умные" часы

Apple представила iPhone 15 и обновленные "умные" часы

СМИ узнали о планах ЕС снять санкции с бизнесменов Березкина и Ахмедова

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });