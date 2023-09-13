Германия предоставила Украине еще 20 БМП Marder

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Германия предоставила Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder с боекомплектом, сообщило в среду федеральное правительство.

Отмечается, что ранее ей уже было передано 40 таких БМП.

Кроме того, Украине дополнительно выделено 3 тыс. 155-мм снарядов, две бронированные машины Wisent 1, используемых для разминирования территории, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия, 20 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN, 10 систем обнаружения дронов, а также поставлена другая военная техника.