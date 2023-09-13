Китай опроверг введение запрета на устройства iPhone

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Китай не вводил запрет на покупку и использование iPhone, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что чиновникам КНР запрещается пользоваться устройствами iPhone на рабочем месте и проносить их в офис.

"Китай не издавал законов, постановлений и нормативных документов, запрещающих приобретение и использование телефонов иностранных брендов, таких как Apple", - подчеркнула Мао Нин в рамках ежедневного брифинга МИД КНР.

В то же время она обратила внимание на частые сообщения в СМИ о различного рода инцидентах, связанных с безопасностью смартфонов Apple. По ее словам, китайское правительство придает большое значение информационной и кибербезопасности вне зависимости от того, идет ли речь о местных или же об иностранных компаниях.

В минувшем финансовом году на долю Китая пришлось около 19% совокупной выручки Apple Inc.

Акции компании теряют в цене 0,5% в ходе предварительных торгов в среду. За последние пять дней их стоимость уменьшилась на 3,6%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период снизился на 1,8%.