Госдеп сообщил о сохраняющейся готовности США к переговорам с КНДР

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Администрация США все еще готова к переговорам с КНДР по ядерной проблеме, однако не видит стремления Пхеньяна к таким контактам, сообщил в среду представитель госдепа Мэтью Миллер.

"Дверь на переговоры с нашей стороны остается открытой", - сказал он на брифинге.

При этом Миллер подчеркнул, что действия КНДР в последние годы, по мнению Вашингтона, показывают, что к диалогу северокорейская сторона не готова.

Отвечая на вопросы о переговорах лидеров РФ и КНДР, Миллер в очередной раз отметил, что США "внимательно следят" за этой темой.