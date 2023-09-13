Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Госдеп сообщил о сохраняющейся готовности США к переговорам с КНДР

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Администрация США все еще готова к переговорам с КНДР по ядерной проблеме, однако не видит стремления Пхеньяна к таким контактам, сообщил в среду представитель госдепа Мэтью Миллер.

"Дверь на переговоры с нашей стороны остается открытой", - сказал он на брифинге.

При этом Миллер подчеркнул, что действия КНДР в последние годы, по мнению Вашингтона, показывают, что к диалогу северокорейская сторона не готова.

Отвечая на вопросы о переговорах лидеров РФ и КНДР, Миллер в очередной раз отметил, что США "внимательно следят" за этой темой.

КНДР США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгрия продлит запрет на украинское зерно, если это не сделают на уровне ЕС

Узбекская "дочка" Qiwi приостановила международные переводы

Узбекская "дочка" Qiwi приостановила международные переводы

Пашинян заявил о готовности встретиться с Алиевым

De Beers откажется от продажи обручальных колец с синтетическими бриллиантами

De Beers откажется от продажи обручальных колец с синтетическими бриллиантами

Пашинян пообещал полностью ратифицировать Римский статут

Пашинян пообещал полностью ратифицировать Римский статут

США снизили прогноз производства оливкового масла в мире из-за неурожая в Средиземноморье

США снизили прогноз производства оливкового масла в мире из-за неурожая в Средиземноморье

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в связи с ситуацией на Украине

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в связи с ситуацией на Украине

Тбилиси опроверг сообщения о предложении США разместить военную базу в Грузии

Китай опроверг введение запрета на устройства iPhone

Китай опроверг введение запрета на устройства iPhone
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });