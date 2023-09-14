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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В ночь на 14 сентября умер первый президент Молдавии Мирча Снегур, сообщил депутат первого парламента республики, бывший вице-премьер-министр Константин Тампиза. Снегуру было 82 года.

Его похоронят на кишиневском центральном кладбище рядом с женой.

Мирча Снегур был президентом Молдавии с 3 сентября 1990 по 15 января 1997 года.

Снегур родился 17 января 1940 года в селе Трифэнешть уезда Сорока в Румынии. Он окончил Кишиневский сельскохозяйственный институт, стал агрономом, доктором сельскохозяйственных наук и работал в сельском хозяйстве, а также на различных управленческих должностях в северных районах Молдавии.

С 1985-го по 1989 год он работал в должности секретаря ЦК КПМ. С 1989-го по 1990 год был Председателем Президиума Верховного Совета МССР и Председателем Верховного Совета МССР. С 3 сентября 1990 года по 1 декабря 1996 года был президентом Молдавии. 26 марта 1989 года избран депутатом Верховного Совета СССР. Был депутатом Верховного Совета МССР XI и XII созывов, депутатом парламента Республики Молдова XIV созыва. Был председателем Партии возрождения и согласия.

В 2000 году он был награжден Орденом Республики, был обладателем почетного звания Doctor Honoris Causa Кишиневского сельскохозяйственного университета (1996 год), Университета Анкары (1996 год) и Международного свободного университета Молдовы (2001 год).

Молдова СССР Молдавия Румыния Мирча Снегур
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