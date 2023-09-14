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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

В Молдавии 16 сентября станет днем траура из-за смерти первого президента страны

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Суббота, 16 сентября, станет в Молдавии днем национального траура в связи с кончиной ее первого президента Мирчи Снегура, сообщила в соцсетях нынешняя глава государства Майя Санду, которая подписала соответствующий указ.

"С глубокой скорбью узнала, что минувшей ночью скончался первый президент республики Молдова Мирча Снегур. Он жил в исторические времена и сыграл важную роль в содействии независимости, свободе и суверенитету страны. Мирча Снегур останется в нашей памяти человеком, который находился у истоков независимости республики Молдова", - написала Санду.

Снегур скончался в ночь на четверг в возрасте 83 лет. Он будет похоронен с государственными почестями 16 сентября на центральном кладбище Кишинева рядом с супругой.

Снегур был первым президентом Молдавии. Он был назначен на этот пост парламентом в 1990 году, а затем избран президентом в ходе первых всенародных выборов 1 декабря 1991 г.

Майя Санду Молдавия Мирча Снегур
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