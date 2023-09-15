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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

В Нигерии восстановили электроснабжение после блэкаута

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Нигерии восстановили подачу электроэнергии спустя примерно десять часов после того, как в работе энергосистемы произошел масштабный сбой, сообщают африканские СМИ со ссылкой на власти страны и энергораспределительные компании.

"Уважаемые клиенты, информируем, что электроснабжение восстановлено. Благодарим за терпение", - сообщила Eko Electricity Distribution Company в микроблоге.

14 сентября министр энергетики страны Адебайо Адебулу сообщил, что коллапс энергосистемы произошел в результате взрывов на линии электропередач между ГЭС Кайнджи и Джебба. Это, по его словам, привело к резкому падению подачи электроэнергии. Министр добавил, что пожар, пожар, возникший после взрывов, потушили.

Вся территория страны была обесточена утром 14 сентября. По данным "Аль-Джазиры", выработка электроэнергии в четверг утром снизилась до нуля, а затем достигла уровня 273 МВт, что значительно ниже среднесуточного показателя, составляющего 4,1 тыс. МВт. В течение дня энергосеть несколько раз выходила из строя.

Электрораспределительная компания Enugu Electricity Distribution Company, поставляющая электроэнергию для юго-восточной части Нигерии, распространила заявление, в котором говорилось о "тотальном коллапсе системы".

В прошлом году энергосеть Нигерии выходила из строя не менее четырех раз. Тогда причиной представители властей называли технические неполадки.

Нигерия Eko Electricity Distribution Company Адебайо Адебулу Джебба Минэнерго
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