Блинкен обсудил "зерновую сделку" с генсеком ООН
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ряд вопросов, в том числе касающихся "зерновой сделки", сообщили в Госдепартаменте.
"Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили широкий круг вопросов, включая черноморскую зерновую инициативу", - говорится в сообщении.
Стороны также коснулись ситуации вокруг Украины, безопасности на Гаити и обстановки в США, отметили в Госдепартаменте.
Телефонный разговор состоялся в преддверии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.