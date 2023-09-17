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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Блинкен обсудил "зерновую сделку" с генсеком ООН

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ряд вопросов, в том числе касающихся "зерновой сделки", сообщили в Госдепартаменте.

"Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили широкий круг вопросов, включая черноморскую зерновую инициативу", - говорится в сообщении.

Стороны также коснулись ситуации вокруг Украины, безопасности на Гаити и обстановки в США, отметили в Госдепартаменте.

Телефонный разговор состоялся в преддверии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

США Энтони Блинкен ООН Антониу Гутерриш зерновая сделка
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