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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

ЕС обсудит в ООН перспективу возрождения черноморской зерновой инициативы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что события на Украине угрожают глобальной продовольственной безопасности, и Евросоюз обсудит с генсеком ООН Антониу Гутерришем перспективу восстановления "зерновой сделки".

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"Это затрагивает все страны, но особенно самые слабые и бедные. В августе 2022 года ООН сыграла решающую роль в смягчении этих страданий с помощью черноморской зерновой инициативы. Однако в июле Россия решила отказаться от этой сделки", - написал он в своем блоге ввиду открывающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы обсудим с генеральным секретарем ООН Гутерришем пути и средства ее (сделки - ИФ) возрождения, - сообщил Боррель. - Цели устойчивого развития - в центре внимания ГА ООН".

Ранее в воскресенье в Госдепартаменте сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с Гутерришем ряд вопросов, в том числе касающихся "зерновой сделки". Разговор состоялся в преддверии сессии ГА ООН.

78-я сессия Генассамблеи ООН стартовала 5 сентября, с 19 по 26 сентября в ее рамках пройдут политические дискуссии высокого уровня.

ООН ЕС Жозеп Боррель Украина Антониу Гутерриш
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