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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет вмешиваться в жизнь Польши, Литвы, Латвии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия никаких планов вмешательства в дела сопредельных стран - Польши, Литвы и Латвии - не строит, заверил президент страны Александр Лукашенко.

"Знайте! Мы не рисуем планы вмешательства в вашу жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира! Но этот мир сегодня настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям", - сказал он на патриотическом форуме "Мы - беларусы!" в Минске в воскресенье, обращаясь к жителям трех соседних стран.

Его цитирует пресс-служба главы государства.

Лукашенко выразил надежду, что белорусские земли в очередной раз не станут театром военных действий, а миллионы граждан Белоруссии не будут уничтожены, как это уже было в истории.

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Президент подчеркнул, что белорусам чужого не надо. "При этом помните (я обращаюсь к народам соседних государств): в случае агрессии против Белоруссии мы не будем рисовать каких-то красных, желтых, черных или голубых линий! Она есть, эта линия, - государственная граница! И у нас есть чем ответить", - заявил Лукашенко.

Он призвал соседние государства "жить дружно" и "по-соседски".

"Какие бы внутриполитические события у наших соседей ни происходили, народы, еще раз повторяю, поляки, литовцы, латыши, украинцы, должны понимать: мы - самая миролюбивая нация на земле. Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями - "Вагнер" и так далее - мы не размахиваем и никому не угрожаем", - заявил белорусский лидер.

Белоруссия Александр Лукашенко Литва Латвия Польша
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