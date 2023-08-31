Лукашенко ответил на требование стран ЕС вывести "Вагнера" из Белоруссии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал необоснованными и глупыми требования руководства Польши и стран Балтии о выводе группы ЧВК "Вагнер" из республики и заявил, что сначала должны быть выведены натовские контингенты с территории соседних с Белоруссией стран. Об этом сообщает "БелТА".

"Они (власти Польши и стран Балтии - ИФ) достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их (вагнеровцев - ИФ) из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования", - сказал президент на заседании Совета безопасности Белоруссии.

"Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это - необоснованные и глупые требования (даже не просьбы и предложения, а требования)", - подчеркнул Лукашенко.

Бойцы группы "Вагнер" появились в Белоруссии после событий 24 июня. В белорусском командовании объясняли, что вагнеровцы делятся опытом с белорусскими военными и проводят совместные учения. В июле стало известно, что владелец группы "Вагнер" Пригожин зарегистрировал в Белоруссии общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". В августе в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства юстиции Белоруссии появились сведения о регистрации общества с ограниченной ответственностью "Группа "Вагнер"".

25 августа Лукашенко заявил, что бойцы группы "Вагнер", несмотря на смерть основателя компании Евгения Пригожина, останутся в Белоруссии.