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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Саудовская Аравия обсуждает с Tesla строительство завода в стране

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия ведет переговоры с американской Tesla о строительстве производственного объекта в этой ближневосточной стране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Переговоры находятся на ранней стадии и могут завершиться ничем, уточняет издание.

В качестве одного из аргументов в пользу строительства предприятия Эр-Рияд называет право закупать определенный объем необходимых для электромобилей Tesla металлов и полезных ископаемых у таких стран, как Демократическая республика Конго (ДРК), на которую приходится около 70% мировых поставок кобальта.

В миреЭрдоган и Маск обсудили открытие завода Tesla в ТурцииЧитать подробнее

В июне Саудовская Аравия обратилась к конголезским властям по поводу приобретения местных активов.

Среди прочего Эр-Рияд рассматривает возможность предоставления сырьевому трейдеру Trafigura финансирования для медно-кобальтового проекта в Конго, что может помочь обеспечить сырьем завод Tesla в королевстве.

В понедельник также стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил главе Tesla Илону Маску построить в стране завод по производству электромобилей.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил Маску инвестировать в Турцию для открытия второго завода Tesla в Европе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Управления президента Турции по коммуникациям.

Маск во время встречи с Эрдоганом в Нью-Йорке отметил, что многие турецкие фирмы-поставщики уже сотрудничают с Tesla и что Турция является одним из главных кандидатов на строительство следующей фабрики компании.

Tesla Саудовская Аравия
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