Что случилось этой ночью: вторник, 19 сентября

Переговоры Лаврова с Ван И, уничтожение воздушных целей на подлете к Шебекину, Ким Чен Ын вернулся в КНДР

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сергей Лавров и Ван И назвали бесперспективными попытки урегулировать конфликт на Украине без участия РФ. Главы российского и китайского МИД также проинформировали друг друга о содержании переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном и советником президента США по нацбезопасности Джоном Салливаном.

- Система ПВО уничтожила три воздушные цели в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, они сбиты на подлете к Шебекину, повреждены линии электропередачи, пострадавших, предварительно, нет.

- Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что украинский кризис продлится долго, добавив, что Россия хотела бы его скорейшего завершения. "Я просто принимаю во внимание слова (российского - ИФ) лидера. Господин Путин выступает за то, чтобы как можно скорее положить конец этой войне. Вот что он сказал. И я верю его замечаниям", - пояснил президент Турции.

- Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию. По его итогам, северокорейский лидер "укрепил узы товарищества и дружбы с президентом РФ Владимиром Путиным, правительством и народом России, а также открыл новую страницу в развитии корейско-российских отношений", отмечает ЦТАК.

- Роскомнадзор предложил с 1 марта ограничить доступ к информации об обходе блокировок. Проект вносит изменения в действующий приказ регулятора от 27 февраля 2022 года №25, в котором перечисляются критерии для внесения тех или иных материалов в интернете в Единый реестр запрещенной информации и в случае, если они не будут удалены, ограничения к ним доступа на территории РФ.