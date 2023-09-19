Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын, посетивший Россию с официальным визитом, утром в понедельник вернулся в КНДР, сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын, завершив официальный дружественный визит в РФ, на рассвете 18 сентября проехал приграничную станцию Туманган", - пишет агентство.

ЦТАК отмечает, что, благодаря состоявшемуся визиту, глава государства "укрепил узы товарищества и дружбы с президентом РФ Владимиром Путиным, правительством и народом России, а также открыл новую страницу в развитии корейско-российских отношений".

Спецпоезд Ким Чен Ына покинул станцию Артем - Приморье 1 близ Владивостока вечером в воскресенье.

Визит лидера Северной Кореи в Россию начался 12 сентября, он приехал на станцию Хасан Приморского края. Далее Ким Чен Ын на своем бронепоезде направился в Амурскую область, где вместе с президентом РФ Владимиром Путиным осмотрел космодром "Восточный". Затем главы государств провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем "тет-а-тет", обсудив региональную безопасность и ситуацию в мире.

В пятницу Ким Чен Ын посетил Комсомольск-на-Амуре, где побывал на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" (ОАК)), а также на площадке производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

В субботу лидер КНДР прибыл в Приморье, где посетил аэродром Кневичи, где его встретил российский министр обороны Сергей Шойгу. Ким Чен Ыну продемонстрировали самолеты стратегической авиации ВКС РФ, лайнер Ту-214 и ракетный комплекс "Кинжал". Глава Северной Кореи также побывал на фрегате Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников". Кроме того, он посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.