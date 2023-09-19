Disney нарастит вложения в сегмент парков за 10 лет до $60 млрд

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co. планирует ускорить и нарастить инвестиции в сегмент парков, впечатлений и продукции (Disney Parks, Experiences and Products, DPEP).

За срок около десяти лет компания намерена увеличить капитальные затраты на DPEP примерно вдвое, до порядка $60 млрд, в том числе за счет вложений в расширение и усовершенствование тематических парков в США и за рубежом и наращивание мощностей круизных судов.

Disney отметила, что ее ресурсов будет достаточно для финансирования текущих операционных потребностей, исполнения договорных обязательств, погашения долга и будущих капвложений, связанных с развитием бизнеса.

Акции компании дешевеют на 3,3% на торгах во вторник.