Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Disney нарастит вложения в сегмент парков за 10 лет до $60 млрд

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co. планирует ускорить и нарастить инвестиции в сегмент парков, впечатлений и продукции (Disney Parks, Experiences and Products, DPEP).

За срок около десяти лет компания намерена увеличить капитальные затраты на DPEP примерно вдвое, до порядка $60 млрд, в том числе за счет вложений в расширение и усовершенствование тематических парков в США и за рубежом и наращивание мощностей круизных судов.

Disney отметила, что ее ресурсов будет достаточно для финансирования текущих операционных потребностей, исполнения договорных обязательств, погашения долга и будущих капвложений, связанных с развитием бизнеса.

Акции компании дешевеют на 3,3% на торгах во вторник.

Walt Disney
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Миротворцы РФ в Карабахе фиксируют нарушения режима прекращения огня Азербайджаном

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Степанакерте сообщают о гибели пяти человек в Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армянское ТВ сообщило о применении Азербайджаном авиации в Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил о планах продолжать операцию в НКР до роспуска ее властей

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил о гибели гражданского лица при обстреле военными Армении Шуши

Гутерриш призвал реформировать СБ ООН и финансовые институты

Гутерриш призвал реформировать СБ ООН и финансовые институты
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Митинг за отставку Пашиняна собрался у здания правительства Армении

Митинг за отставку Пашиняна собрался у здания правительства Армении
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Около 30 мирных жителей ранены в результате боевых действий в Нагорном Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Карабах предложил Азербайджану прекратить огонь и начать переговоры

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил об уничтожении армянской РЛС в зоне дислокации миротворцев РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });