Омбудсмен непризнанной НКР сообщает о 27 погибших, число раненых превышает 200 человек

Из 16 населенных пунктов Нагорного Карабаха эвакуировано более 7 тыс. человек

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Около 30 человек погибли, более 200 ранены в Нагорном Карабахе в результате военной операции ВС Азербайджана, заявил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян.

"По информации, полученной офисом защитника прав человека из морга Степанакерта, по состоянию на 22:30 в результате продолжающегося полномасштабной войны со стороны Азербайджана есть 27 погибших, среди которых двое мирных жителей. Число раненых на данный момент превышает 200 человек", - написал Степанян в соцсети Х.

По его словам, в эти данные не включены медицинские учреждения Аскерана и Мартуни, поскольку связь до сих пор не восстановлена.

Степанян также сообщил, что из 16 населенных пунктов Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского, Шушинского районов Нагорного Карабаха эвакуировано более 7000 человек.

Вооруженные силы Азербайджана продолжают обстреливать Нагорный Карабах, бои продолжаются по всей линии соприкосновения, заявили в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"Бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения. Армия обороны Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) оказывает упорное сопротивление вооруженным силам Азербайджана, которые пытаются продвинуться в разных направлениях. Вооруженные силы Азербайджана продолжают применять артиллерийские и ракетные средства", - заявили в пресс-службе ведомства.