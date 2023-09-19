Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Омбудсмен непризнанной НКР сообщает о 27 погибших, число раненых превышает 200 человек

Из 16 населенных пунктов Нагорного Карабаха эвакуировано более 7 тыс. человек

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Около 30 человек погибли, более 200 ранены в Нагорном Карабахе в результате военной операции ВС Азербайджана, заявил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян.

"По информации, полученной офисом защитника прав человека из морга Степанакерта, по состоянию на 22:30 в результате продолжающегося полномасштабной войны со стороны Азербайджана есть 27 погибших, среди которых двое мирных жителей. Число раненых на данный момент превышает 200 человек", - написал Степанян в соцсети Х.

По его словам, в эти данные не включены медицинские учреждения Аскерана и Мартуни, поскольку связь до сих пор не восстановлена.

Степанян также сообщил, что из 16 населенных пунктов Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского, Шушинского районов Нагорного Карабаха эвакуировано более 7000 человек.

Вооруженные силы Азербайджана продолжают обстреливать Нагорный Карабах, бои продолжаются по всей линии соприкосновения, заявили в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"Бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения. Армия обороны Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) оказывает упорное сопротивление вооруженным силам Азербайджана, которые пытаются продвинуться в разных направлениях. Вооруженные силы Азербайджана продолжают применять артиллерийские и ракетные средства", - заявили в пресс-службе ведомства.

Азербайджан Нагорный Карабах НКР Степанакерт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ходе столкновений у здания правительства Армении пострадали 16 полицейских и 18 демонстрантов

СК Армении сообщает о задержаниях демонстрантов в центре Еревана

Посольство РФ в Ереване заблокировали демонстранты

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Миротворцы РФ эвакуировали из Нагорного Карабаха свыше 1,8 тыс. мирных жителей

Миротворцы РФ эвакуировали из Нагорного Карабаха свыше 1,8 тыс. мирных жителей
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Эрдоган в своем выступлении в ООН назвал Карабах азербайджанской территорией

Эрдоган в своем выступлении в ООН назвал Карабах азербайджанской территорией

Что произошло за день: вторник, 19 сентября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В НКР сообщили о 25 погибших в результате азербайджанских обстрелов

У здания правительства в Ереване начались стычки демонстрантов с полицией

У здания правительства в Ереване начались стычки демонстрантов с полицией
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Миротворцы РФ в Карабахе фиксируют нарушения режима прекращения огня Азербайджаном

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Степанакерте сообщают о гибели пяти человек в Карабахе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });