Генсек ООН призывает к немедленной деэскалации в Карабахе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить военные операции в Нагорном Карабахе и соблюдать соглашение от 2020 года, сообщает его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь самым решительным образом призывает к немедленному прекращению боевых действий, деэскалации и более строгому соблюдению соглашения о прекращении огня за 2020 год и принципов международного гуманитарного права", - говорится в сообщении Дюжаррика.

Отмечается, что генсек "крайне обеспокоен применением военной силы в регионе и сообщениями о жертвах, в том числе среди гражданского населения".

Кроме того, Гутерриша волнует гуманитарная ситуация.

Он "повторяет свой призыв к принятию срочных мер для облегчения полноценного доступа гуманитарных организаций к нуждающимся людям. Он призывает стороны переориентироваться на усилия по содействию укреплению доверия и обеспечению долгосрочного мира в регионе", заявил представитель генсека.