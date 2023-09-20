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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Ракетно-артиллерийские бомбардировки Карабаха утром возобновились

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Степанакерте сообщают о продолжающихся со стороны ВС Азербайджана ракетно-артиллерийских бомбардировках.

Степанакерт после обстрела

"Мирные населенные пункты Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) продолжают оставаться прямой мишенью азербайджанских ВС. Около часа не прекращаются удары азербайджанской авиации и ракетно-артиллерийские бомбардировки в направлении Степанакерта и районов республики", - сообщает служба по чрезвычайным ситуациям МВД непризнанной НКР.

Между тем, единый информационный центр Нагорного Карабаха сообщает, что "с целью выхода из ситуации, сложившейся в результате очередной полномасштабной военной агрессии Азербайджана, Степанакерт проводит работу с разными странами и международными организациями".

Позже военное ведомство НКР сообщило о боях по всей линии соприкосновения с ВС Азербайджана.

"Бои по всей линии соприкосновения продолжаются с различной интенсивностью. Подразделения ВС Азербайджана при огневой поддержке из различных видов оружия продолжают действия по позиционному продвижению. Удары наносятся также по гражданским инфраструктурам", - заявили в пресс-службе Минобороны непризнанной республики.

Отмечается, что подразделениями карабахской армии оказывается сопротивление.

Хроника 27 сентября 2020 года – 20 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Нагорный Карабах
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