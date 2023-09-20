Премьер Италии заявила, что не позволит сделать из страны "лагерь для беженцев"

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна не должна стать постоянным пристанищем для беженцев.

"Я не позволю, чтобы Италия стала лагерем для беженцев в Европе", - приводит агентство АНСА слова Мелони на полях ГА ООН.

Она отметила, что ситуация с наплывом нелегальных иммигрантов на острове Лампедуза оказала "невыносимое давление" на Италию.

На выходных Мелони посетила Лампедузу. Она заявила, что "будущее Европы будет под угрозой", если страны ЕС не найдут вместе "серьезное решение" этой проблемы.

За последние несколько дней на Лампедузе высадились около 9 тыс. нелегалов. Этот итальянский остров находится недалеко от побережья Туниса. Именно поэтому нелегальные мигранты из Африки, желающие попасть в ЕС, нередко стремятся добраться именно до Лампедузы.

В связи с наплывом мигрантов на Лампедузе было объявлено чрезвычайное положение. Кроме того, Мелони обратилась к ЕС с призывом помочь остановить поток нелегалов в страну.