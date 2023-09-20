Алиев считает, что Азербайджан и Армения вскоре урегулируют все вопросы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что Баку и Ереван вскоре урегулируют все вопросы и подпишут мирный договор.

"Недалек тот день, когда Азербайджан и Армения урегулируют имеющиеся между ними вопросы, подпишут мирный договор, и страны Южного Кавказа начнут работать над будущим сотрудничеством в трехстороннем формате", - сказал Алиев в среду в обращении к азербайджанскому народу.

По его словам, надежду на такое развитие событий вселяет позиция, которую продемонстрировали власти Армении "вчера и сегодня".