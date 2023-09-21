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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 20 сентября

Блинкен заверил, что США продолжат поддерживать суверенитет армянского народа

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении, привержены обеспечению прочного мира в регионе Южного Кавказа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Армения выбрала путь свободы и суверенитета, когда провозгласила свою независимость вне Советского Союза в 1991 году. С тех пор мы стали свидетелями вашей приверженности демократическим ценностям, развитию и укреплению прав человека, верховенства закона, экономики и справедливости ради всего армянства", - заявил Блинкен в поздравительном послании по случаю Дня независимости Армении, сообщает американское посольство в Ереване.

По его словам, "эти ценности отражают наши собственные ценности, и мы гордимся сотрудничеством с Арменией в этих областях".

"Мы продолжим поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении, и мы по-прежнему привержены обеспечению прочного и достойного мира в регионе Южного Кавказа, где уважаются права всех", - отметил Блинкен.

Армения США Энтони Блинкен
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