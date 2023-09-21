Латвия денонсирует договор о правовой помощи с Россией

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сейм Латвии поддержал законопроект о денонсации российско-латвийского договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, передает агентство LETA.

Законопроект внесла парламентская фракция Национального объединения. Там считают, что в нынешних условиях продолжение такого сотрудничества с Россией противоречит позициям Латвии в связи с конфликтом на Украине.

В МВД Латвии заявили, что денонсация договора о правовой помощи с Россией - это вопрос политического решения, а не юридического характера. Сотрудничество после денонсации договора продолжится, хотя работа будет более сложной.

Управление по делам гражданства и миграции отмечает, что договор - единственная возможность получить информацию о людях, которые запрашивают статус репатрианта. Например, подаются документы для получения статуса или гражданства, в которых утверждается, что у конкретного человека есть рожденные в Латвии предки, что является основанием для получения статуса репатрианта, но при запросе документов из России делается вывод, что заявитель не связан с Латвией. После денонсации договора получение этой информации будет затруднено.

Договор между Латвией и Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам вступил в силу 28 марта 1995 года.

Если парламент одобрит денонсацию договора, то правовое сотрудничество по уголовным делам будет осуществляться в рамках Конвенции Совета Европы от 20 апреля 1959 года о взаимной помощи по уголовным делам, а по гражданским делам - в соответствии с Гаагскими конвенциями, которые регулируют правовое сотрудничество в этой сфере.