Баку отправил в Карабах гуманитарный груз в рамках договоренностей в Евлахе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - МЧС Азербайджана в пятницу отправило 20 тонн гуманитарного груза для армянских жителей Карабахского региона страны: из Агдамского района отправлены два грузовика с различными продуктами питания и средствами гигиены, а также два автомобиля с хлебом, сообщили в ведомстве.

"Грузы будут доставлены по уже действующей дороге Агдам-Ханкенди к месту назначения и будут розданы населению. В будущем будет обеспечена доставка подобных гуманитарных продовольственных грузов для армян в Карабахе", - говорится в сообщении.

В четверг в Евлахе состоялась встреча азербайджанской делегации с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана по вопросам реинтеграции.

В ходе встречи представители армянских жителей Карабаха в контексте обсуждения социальных и гуманитарных вопросов сообщили об особой потребности в топливе. В то же время они просили гуманитарную помощь в виде продуктов питания. По итогам встречи их просьба была воспринята положительно.