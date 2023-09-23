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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Лавров и глава МИД Мексики обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - На "полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Мексики Алисией Барсеной Ибаррой.

"В ходе обмена мнениями по ключевым международным и региональным вопросам выражена заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в ООН, "Группе двадцати", АТЭС и других многосторонних форумах, подтверждена приверженность России и Мексики принципам и нормам международного права, коллективному поиску решений актуальных глобальных проблем", - сообщает МИД РФ.

Особое внимание уделено усилиям по развитию двустороннего политического диалога, наращиванию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, расширению культурно-гуманитарных связей, отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Россия Мексика
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