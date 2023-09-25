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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Ереван сообщил об эвакуации около пяти тысяч человек из Нагорного Карабаха

Ереван сообщил об эвакуации около пяти тысяч человек из Нагорного Карабаха
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении сообщило об эвакуации из Нагорного Карабаха около пяти тысяч местных жителей.

"По состоянию на 12:00 часов, 25 сентября, из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 4850 вынужденных переселенцев", - заявили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что для оказания содействия создана специальная информационная площадка, работает телефон горячей линии.

В населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр.

Армения Нагорный Карабах
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