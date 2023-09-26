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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

В Армении сообщили об эвакуации 13 550 жителей НКР

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении сообщило, что к 8 утра 26 сентября в страну из Нагорного Карабаха въехали 13 550 вынужденных переселенцев.

Им в помощь создана специальная информационная площадка и работает телефон "горячей линии", добавили в пресс-службе правительства.

В населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр. Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.

Степанакерт после обстрела

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Хроника 27 сентября 2020 года – 26 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Армения Корнидзор Лачинский коридор
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