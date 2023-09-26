В Армении сообщили об эвакуации 13 550 жителей НКР
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении сообщило, что к 8 утра 26 сентября в страну из Нагорного Карабаха въехали 13 550 вынужденных переселенцев.
Им в помощь создана специальная информационная площадка и работает телефон "горячей линии", добавили в пресс-службе правительства.
В населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр. Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.