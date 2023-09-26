Финляндия сняла запрет с Yango на передачу персональных данных в Россию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по защите данных Финляндии снял временный запрет с Yango, международного бренда такси-сервиса "Яндекса", на передачу персональных данных пользователей в Россию, говорится в сообщении пресс-службы финского регулятора.

Расследование местного регулятора и органов по защите персональных данных Нидерландов и Норвегии показало, что данные Yango в Финляндии не передаются в Россию.

Изначально запрет должен был действовать с 1 сентября по 30 ноября, затем вступление решения в силу сдвинулось на 26 сентября. Его введение объяснялось вступлением в РФ в силу закона о такси с 1 сентября, среди положений которого была обязанность такси-сервисов предоставлять данные к системам и базам данных о поездках по запросу ФСБ.

Сам "Яндекс" сообщал, что не передает данные о поездках пользователей вне России, данные об этом могут получить лишь правоохранительные органы той страны, где была совершена поездка в соответствии с местным законодательством.

"Yango полностью соблюдает GDPR и законы стран, в которых ведет деятельность. Компания поддерживает прозрачное взаимодействие с органами по защите данных", - прокомментировала "Интерфаксу" снятие запрета пресс-служба "Яндекс Такси".

Yango работает во многих странах, включая Африку, Латинскую Америку, Европу. Компания включает не только сервис заказа такси, но и логистические услуги, аренду самокатов и заказа продуктов.