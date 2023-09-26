Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Финляндия сняла запрет с Yango на передачу персональных данных в Россию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по защите данных Финляндии снял временный запрет с Yango, международного бренда такси-сервиса "Яндекса", на передачу персональных данных пользователей в Россию, говорится в сообщении пресс-службы финского регулятора.

Расследование местного регулятора и органов по защите персональных данных Нидерландов и Норвегии показало, что данные Yango в Финляндии не передаются в Россию.

В миреФинляндия не намерена запрещать работу российского такси YangoЧитать подробнее

Изначально запрет должен был действовать с 1 сентября по 30 ноября, затем вступление решения в силу сдвинулось на 26 сентября. Его введение объяснялось вступлением в РФ в силу закона о такси с 1 сентября, среди положений которого была обязанность такси-сервисов предоставлять данные к системам и базам данных о поездках по запросу ФСБ.

Сам "Яндекс" сообщал, что не передает данные о поездках пользователей вне России, данные об этом могут получить лишь правоохранительные органы той страны, где была совершена поездка в соответствии с местным законодательством.

"Yango полностью соблюдает GDPR и законы стран, в которых ведет деятельность. Компания поддерживает прозрачное взаимодействие с органами по защите данных", - прокомментировала "Интерфаксу" снятие запрета пресс-служба "Яндекс Такси".

Yango работает во многих странах, включая Африку, Латинскую Америку, Европу. Компания включает не только сервис заказа такси, но и логистические услуги, аренду самокатов и заказа продуктов.

Yango Финляндия Яндекс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

UBS предупредил о риске "пузыря" на рынке недвижимости Цюриха и Токио

UBS предупредил о риске "пузыря" на рынке недвижимости Цюриха и Токио

ЕАБР добился лицензии на разморозку средств, заблокированных на счете НРД в Euroclear

Эрдоган полагает, что скандал с сенатором США ускорит получение Турцией самолетов F-16

Эрдоган полагает, что скандал с сенатором США ускорит получение Турцией самолетов F-16

Новым главой Blue Origin станет бывший вице-президент Amazon Дэйв Лимп

Новым главой Blue Origin станет бывший вице-президент Amazon Дэйв Лимп

США передадут Армении 11,5 млн долларов на помощь прибывающим из Карабаха

США передадут Армении 11,5 млн долларов на помощь прибывающим из Карабаха

МЭА призвало сократить спрос на ископаемое топливо на 25% к 2030 году

МЭА призвало сократить спрос на ископаемое топливо на 25% к 2030 году

В Сеуле впервые за 10 лет прошел военный парад

В Сеуле впервые за 10 лет прошел военный парад

Лукашенко рассчитывает встретиться с Путиным в октябре на саммите СНГ

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Канадский профсоюз после сделки с Ford начнет переговоры с GM и Stellantis

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });