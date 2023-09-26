Ереван сообщил об эвакуации более 20 тыс. человек из Нагорного Карабаха

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении сообщило об эвакуации из Нагорного Карабаха более 20 тыс. местных жителей.

"На данный момент из Нагорного Карабаха в Армению въехали 20 270 вынужденных переселенцев", - заявила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян на пресс-конференции во вторник.

Как сообщалось, в населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр.

Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.

Между тем руководитель Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр заявила во вторник о предоставлении Армении $11,5 млн в рамках гуманитарной помощи людям, перемещенным из Нагорного Карабаха.

На нужды переселенных из Нагорного Карабаха жителей Еврокомиссия предоставит Армении $5 млн.

Кроме того, Швеция предоставит Международному комитету Красного креста 15 млн крон (более $1,3 млн) на обеспечение гуманитарных потребностей переселенцев.