Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Более ста человек погибли в пожаре на свадьбе в Ираке

Более ста человек погибли в пожаре на свадьбе в Ираке
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Более 100 человек погибли, еще несколько сот получили травмы во время пожара, который произошел в ночь на 27 сентября в пригороде Мосула в иракской провинции Найнава, сообщает иракский телеканал Rudaw.

По данным медиков, значительное количество пострадавших находятся в критическом состоянии.

"Большинство пострадавших обгорели полностью. У некоторых ожоги 50-60% тел", - сообщил телеканалу один из руководителей Управления здравоохранения провинции Найнава.

О точной причине пожара не сообщается, однако телеканал Rudaw сообщает, что, скорее всего, он возник из-за небрежного использования фейерверков на свадебных торжествах.

Ирак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан сообщил о гибели 192 военнослужащих за два дня операции в Карабахе

В Варшаве не исключили усиления контроля на границе с ФРГ из-за мигрантов

Голливудские сценаристы закончили пятимесячную забастовку

Голливудские сценаристы закончили пятимесячную забастовку

Что случилось этой ночью: среда, 27 сентября

Фондовые индексы США резко снизились на фоне роста доходности гособлигаций

Российско-американский экипаж вернется на Землю с МКС после годовой экспедиции

Российско-американский экипаж вернется на Землю с МКС после годовой экспедиции

Спикер Палаты общин Канады уходит в отставку на фоне скандала с ветераном СС

UBS предупредил о риске "пузыря" на рынке недвижимости Цюриха и Токио

UBS предупредил о риске "пузыря" на рынке недвижимости Цюриха и Токио

ЕАБР добился лицензии на разморозку средств, заблокированных на счете НРД в Euroclear

Эрдоган полагает, что скандал с сенатором США ускорит получение Турцией самолетов F-16

Эрдоган полагает, что скандал с сенатором США ускорит получение Турцией самолетов F-16
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });