В Египте 38 человек пострадали при пожаре в полицейском участке

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Исмаилии на северо-востоке Египта произошел пожар в здании полицейского участка, у здания обрушился фасад, пострадали не менее 38 человек, сообщает AP со ссылкой на Минздрав страны.

12 пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, еще 26 были доставлены в больницы, почти у всех из них были проблемы с дыханием. Семь пострадавших уже выписаны.

Сколько человек были в здании, когда начался пожар, неясно. Также неизвестны причины возгорания.

Пожар потушили, сообщает агентство MENA.