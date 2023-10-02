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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

В Египте 38 человек пострадали при пожаре в полицейском участке

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Исмаилии на северо-востоке Египта произошел пожар в здании полицейского участка, у здания обрушился фасад, пострадали не менее 38 человек, сообщает AP со ссылкой на Минздрав страны.

12 пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, еще 26 были доставлены в больницы, почти у всех из них были проблемы с дыханием. Семь пострадавших уже выписаны.

Сколько человек были в здании, когда начался пожар, неясно. Также неизвестны причины возгорания.

Пожар потушили, сообщает агентство MENA.

Минздрав Египет Исмаилия
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