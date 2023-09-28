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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Ночной взрыв на складе в Ташкенте повредил 26 многоэтажных домов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Ташкенте около 600 квартир в 26 многоэтажных домах, а также одна школа и два детских сада получили повреждения в результате взрыва и пожара на промышленном складе, сообщила в четверг пресс-служба хокимията (администрации) города.

"В 592 квартирах в 26 многоэтажных домах, восьми офисах бытового обслуживания, одной школе и двух зданиях детсада повреждены фасады, оконные рамы и крыши", - говорится в сообщении.

Мощный взрыв произошел в ночь на четверг на одном из промышленных складов Ташкента рядом с аэропортом. После взрыва возник пожар на площади в 10 тыс. кв. м.

В результате взрыва погиб подросток, на которого упала оконная рама, выбитая взрывной волной. Пострадали более 160 человек, 24 из которых госпитализированы.

Власти Ташкента заявили, что возместят ущерб жителям домов, поврежденных при взрыве и пожаре.

Созданная по поручению президента Узбекистан правительственная комиссия займется изучением причин ЧП, устранением его последствий и оказанием помощи пострадавшим.

Ташкент Узбекистан
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