Армянская оппозиция запланировала митинг в центре Еревана на субботу

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении объявила о планах провести в субботу митинг на площади Республики в центре Еревана.

"30 сентября в 17:00 созываем митинг на площади Республики", - сообщил оппозиционный Национальный комитет.

Акции протеста в Армении с требованием отставки премьера проходили ежедневно 19 сентября, с начала операции Азербайджана в Карабахе, которая вызвала поток беженцев. 26 сентября оппозиция отменила митинги, когда исход беженцев стал массовым.

28 сентября утром президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске всех госучреждений региона и прекращении существования республики к 1 января 2024 года. Жителям региона рекомендовано ознакомиться с предложениями азербайджанской стороны по реинтеграции армянского населения НКР и затем уже самим решать, останутся ли они в Карабахе.

В середине дня 28 сентября пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян сообщила, что в Армению прибыли 70 500 жителей Нагорного Карабаха.