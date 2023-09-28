В Роттердаме два человека погибли в результате стрельбы в медцентре
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в медицинском центре Университета имени Эразма Роттердамского погибли как минимум два человека. Об этом сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на нидерландскую полицию.
Возраст погибших 39 лет и 42 года. Также 14-летняя дочка одного из погибших получила ранения и находится в тяжелом состоянии. О других пострадавших пока не сообщается.
Ранее поступали данные о нескольких погибших, однако точное число не приводилось.
В полиции также заявили, что мотив стрелка пока не установлен. Подозреваемый задержан: он является студентом университета, в котором произошла стрельба.
По данным городского управления полиции, около 14:00 по местному времени (15:00 по Москве) мужчина открыл огонь в жилом доме, а затем – в медицинском центре.
Позже в СМИ появилось видео, на котором видно, как стрелка в наручниках выводят из здания медцентра.
Университетский медицинский центр Erasmus MC является крупнейшим в стране.