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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

В Роттердаме два человека погибли в результате стрельбы в медцентре

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в медицинском центре Университета имени Эразма Роттердамского погибли как минимум два человека. Об этом сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на нидерландскую полицию.

Возраст погибших 39 лет и 42 года. Также 14-летняя дочка одного из погибших получила ранения и находится в тяжелом состоянии. О других пострадавших пока не сообщается.

Ранее поступали данные о нескольких погибших, однако точное число не приводилось.

В полиции также заявили, что мотив стрелка пока не установлен. Подозреваемый задержан: он является студентом университета, в котором произошла стрельба.

По данным городского управления полиции, около 14:00 по местному времени (15:00 по Москве) мужчина открыл огонь в жилом доме, а затем – в медицинском центре.

Позже в СМИ появилось видео, на котором видно, как стрелка в наручниках выводят из здания медцентра.

Университетский медицинский центр Erasmus MC является крупнейшим в стране.

Роттердам Нидерланды
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