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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Число жертв стрельбы в Роттердаме выросло до трех

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в жилом доме и медицинском центре Университета имени Эразма Роттердамского погибли как минимум три человека, сообщает в четверг BBC со ссылкой на нидерландскую полицию.

Сначала поступали данные о двух погибших. Им было 39 и 46 лет. Позже стало известно, что от тяжелых ранений скончалась 14-летняя дочка одного из погибших. По уточненным данным, мужчина застрелил мать с дочерью у них дома, а позже - преподавателя в медцентре.

Ранее поступали данные о нескольких погибших, однако точное число не приводилось.

В полиции также заявили, что мотив стрелка пока не установлен. Подозреваемый задержан - 32-летний студент университета, в котором произошла стрельба.

По данным городского управления полиции, около 14:00 по местному времени (15:00 по Москве) мужчина открыл огонь в жилом доме, а затем - в медицинском центре. Также в обоих зданиях он совершил поджоги.

Позже в СМИ появилось видео, на котором видно, как стрелка в наручниках выводят из здания медцентра.

Университетский медицинский центр Erasmus MC является крупнейшим в стране.

Роттердам
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