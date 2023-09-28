Вертолет ВМС США подвергся иранскому лазерному облучению в Персидском заливе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Иранские военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) наводили лазерный луч на вертолет американского спецназа, выполнявший полет над Персидским заливом, сообщило в четверг Центральное командование вооруженных сил США.

"Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции небезопасно и непрофессионально взаимодействовали с американским ударным вертолетом AH-1Z Viper 26-го экспедиционного батальона морской пехоты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корабли КСИР несколько раз направляли лазерный луч на вертолет во время его полета. Между тем ни вертолет, ни члены его экипажа не пострадали.

По утверждению командования, вертолет с американским морским спецназом выполнял рутинный полет в международном воздушном пространстве над Персидским заливом 27 сентября. Он вылетел с борта американского десантного корабля USS Bataan.

"ВМС сохраняют бдительность и будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право, одновременно содействуя региональной морской безопасности", - указали в командовании.