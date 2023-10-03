Рост зарплат в еврозоне препятствует снижению инфляции

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Увеличение заработной платы в странах еврозоны препятствует достижению целевого показателя инфляции, заявил на конференции главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн.

Сейчас зарплата в еврозоне увеличивается в среднем на 5,5% по сравнению с 4% в прошлом году, что не способствует сокращению темпов роста потребительских цен до целевых 2%, отметил Лейн.

Ожидается, что в ближайшие месяцы темпы роста оплаты труда замедлятся, однако оценить их фактическое снижение удастся не раньше марта следующего года, добавил он.

Ранее в сентябре ЕЦБ спрогнозировал инфляцию на уровне в 5,6%, 3,2% и 2,1% в 2023, 2024 и 2025 годах соответственно. Наибольшее беспокойство у регулятора вызывают цены в сфере услуг, поскольку они в значительной степени зависят от динамики заработной платы.

На прошлой неделе Eurostat опубликовал данные, указывающие на замедление инфляции в еврозоне по итогам месяца до 4,3% в годовом выражении - минимального значения с октября 2021 года. Лейн дал положительную оценку текущей тенденции, но подчеркнул, что рост потребительских цен по-прежнему превышает намеченный показатель, в связи с чем ЕЦБ продолжит отслеживать ситуацию.