Великобритания продала Румынии два минных тральщика

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания продала Румынии два выведенных из состава Королевского ВМФ минных тральщика - HMS Blyth and HMS Pembroke, сообщает UK Defence Journal.

Корабли были проданы Управлением по продаже оборонного оборудования (DESA), которое занимается продажей транспортных средств, судов и оборудования, которые больше не нужны вооруженным силам Великобритании.

Как указал британский министр оборонных закупок Джеймс Картлидж, эта сделка "вносит реальный вклад в безопасность в Черноморском регионе".

Корабли имеют длину 52,5 метра и водоизмещение 485 тонн. Дальность плавания без дозаправки составляет более 2,5 тыс. морских миль. Они используют гидролокатор высокой четкости для поиска морских мин, которые затем уничтожаются системой разминирования ATLAS Seafox.

Издание утверждает, что HMS Blyth был передан ВМС Румынии уже в сентябре, а HMS Pembroke будет передан весной 2024 года. Стоимость коммерческой сделки по продаже минных тральщиков не разглашается.