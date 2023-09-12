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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Путин заявил о причастности спецслужб Британии к попытке атаки на российскую АЭС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Британские спецслужбы причастны к попытке атаки на российскую атомную электростанцию, этим они, вероятно, провоцируют Россию на ответные действия, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во вторник.

Он рассказал, что недавно, во время боестолкновения на территории РФ, ФСБ захватила в плен участников украинской диверсионной группы, которые в ходе допросов рассказали, что их задачей было "нанести ущерб одной из наших атомных электростанций - подорвать ЛЭП".

"С целью нарушить деятельность энергетической установки в конечном итоге. Это не первая такая попытка. При этом на допросе они показали, что они готовились под руководством британских инструкторов. Они вообще понимают с чем они играют или нет? Они чего, нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным электростанциям?", - заявил Путин.

"Вообще британское руководство и премьер-министр знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине? Или, может быть, вообще не знают? Допускаю и такое, что, в свою очередь, британские спецслужбы действуют по указу тех же самых американцев. Конечный бенефициар все равно нам известен. Но они понимают, с чем они играют или нет?", - сказал президент.

"Я знаю, что после моих слов вой начнется там очередной: это опять угрозы, ядерный шантаж и так далее. Я вас уверяю, что это полная, абсолютная, чистая правда то, что я сейчас сказал. Вот эти гаврики сейчас сидят у нас и показания дают. Знаю возможную реакцию: да они там все, что скажете, под дулом пистолета транслируют. Нет, это не так. И руководство британских спецслужб знает, что я говорю правду", - рассказал Путин.

"Но я не уверен, понимает ли руководство Великобритании, что это такое. Такие вещи действительно беспокоят, потому что они не чувствуют краев, как у нас в народе говорят. Могут довести до серьезных последствий", - подчеркнул он.

На уточнение модератора заседания, что "мы в свою очередь понимаем, что не ударим по атомной энергоструктуре", Путин сказал: "Я вам сказал, что, может быть, они провоцируют нас на эти действия".

Владимир Путин ФСБ Великобритания Украина
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