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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Российские военные заявили, что западная коалиция 8 раз за сутки нарушила пространство Сирии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства страны, сообщил журналистам на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 3 случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 5 нарушений парой истребителей F-16, парой истребителей "Rafale" и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", - сообщил контр-адмирал.

Он подчеркнул, что подобными действиями западная коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

F-16 Вадим Кулить Эт-Танф Сирия
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