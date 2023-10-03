Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

В сельских школах Киргизии могут закрыть классы с русским языком обучения

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Минобразования Киргизии не исключают, что в сельских школах страны придется закрыть классы с русским языком обучения.

И.о. министра образования и науки страны Догдуркул Кендирбаева на заседании комитета парламента Киргизии по социальной политике заявила, что необходимо увеличить в школах количество часов по киргизскому языку.

"Это государственный язык и один из наших приоритетных вопросов. Возможно, предложение где-то вызовет негодование. Возможно, также придется закрывать классы с русским языком обучения в сельских школах, потому что там не дается должный уровень образования", - отметила Кендирбаева.

По Конституции киргизский язык имеет статус государственного, за русским языком закреплен статус официального.

Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 3 октября

Германия разместит в Литве бригаду из 4 тысяч военных

В Палате представителей США подали прошение об отставке Маккарти с поста спикера

В Палате представителей США подали прошение об отставке Маккарти с поста спикера

Президент Египта решил баллотироваться на третий срок

Президент Египта решил баллотироваться на третий срок

Что произошло за день: понедельник, 2 октября

Военные РФ заявили об обстреле российско-азербайджанского патруля в Степанакерте

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп явился на слушания в суд в Нью-Йорке

Трамп явился на слушания в суд в Нью-Йорке

Баку представил план реинтеграции армян Карабаха

Баку представил план реинтеграции армян Карабаха

Власти Армении заявили, что в Карабахе остались в основном чиновники

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });