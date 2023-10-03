В сельских школах Киргизии могут закрыть классы с русским языком обучения

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Минобразования Киргизии не исключают, что в сельских школах страны придется закрыть классы с русским языком обучения.

И.о. министра образования и науки страны Догдуркул Кендирбаева на заседании комитета парламента Киргизии по социальной политике заявила, что необходимо увеличить в школах количество часов по киргизскому языку.

"Это государственный язык и один из наших приоритетных вопросов. Возможно, предложение где-то вызовет негодование. Возможно, также придется закрывать классы с русским языком обучения в сельских школах, потому что там не дается должный уровень образования", - отметила Кендирбаева.

По Конституции киргизский язык имеет статус государственного, за русским языком закреплен статус официального.