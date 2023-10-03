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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

В Сербии задержали возможного организатора нападения на севере Косово

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сербская полиция во вторник задержала лидера косовских сербов Милана Радойчича, который, как предполагает следствие, стоял за недавними беспорядками на севере автономного края Косово и Метохия, передает Associated Press (AP).

"В заявлении полиции говорится, что согласно распоряжению, он будет находиться под стражей 48 часов", - отмечает AP.

В полиции сообщили, что обыскали квартиру и другую недвижимость в Сербии, принадлежащую Радойчичу - политику и богатому бизнесмену. AP отмечает, что Радойчич являлся заместителем лидера "Сербского списка" - движения, представляющего интересы косовских сербов и связанного с правящей Сербской прогрессивной партией. Сам Радойчич считается близким к этой партии и к сербскому президенту Александру Вучичу.

Радойчич находится под санкциями США за предполагаемые финансовые преступления.

Ситуация на севере Косово осложнилась в сентябре: глава косовского правительства Альбин Курти заявил, что в ночь на 24 сентября в 55 км от Приштины около 30 вооруженных людей открыли огонь по косовским полицейским. Вучич тогда сообщил, что косовские полицейские убили нескольких сербов.

30 сентября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в телефонном разговоре с Курти "об обеспокоенности по поводу мобилизации сербских военных вблизи границы с Косово", выражал соболезнования в связи с гибелью 24 сентября сотрудника косовской полиции при исполнении служебных обязанностей.

Официальные лица Евросоюза и США также требовали, чтобы все ответственные за беспорядки были привлечены к ответственности.

Глава МИД Косово Доника Гервалла-Шварц заявляла, что власти республики опасаются ввода сербских военных на территорию региона.

Вучич отрицал обвинения косовских властей и подчеркивал, что у Белграда нет планов вторжения на территорию края.

Сербия Косово
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