В Европарламенте назвали опасной политику Сербии в отношении Косово

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) призвал Сербию и Косово к деэскалации, выдвинув при этом ряд обвинений против Белграда.

В резолюции, принятой в четверг на пленарной сессии в Страсбурге, евродепутаты заявили, что "сербское правительство проводит очень опасную политику в отношении Косово и его западных партнеров".

В частности, в документе осуждается "террористическое нападение на косовских полицейских, совершенное хорошо организованными сербскими военизированными формированиями" в Баньско 24 сентября 2023 года.

"Депутаты Европарламента внимательно следят за продолжающимися расследованиями, проводимыми властями Косово, и призывают Сербию полностью сотрудничать и привлечь к ответственности виновных в нападении, которые в настоящее время проживают в Сербии, включая содействие их экстрадиции в Косово", - говорится в резолюции.

"Если расследование выявит прямую причастность сербского государства к терактам 24 сентября, комиссия должна заморозить финансирование, предоставленное Сербии в рамках инструмента помощи перед вступлением (в ЕС)", - заявили депутаты Европарламента.

Они также предложили Совету ЕС принять целевые ограничительные меры против сербских лиц, дестабилизирующих, по их мнению, обстановку на севере Косово, и лидеров крупных сетей организованной преступности.

При этом Европарламент призвал Сербию и Косово работать над мирным разрешением споров посредством диалога при содействии ЕС, осудить все формы насилия и провокации, прекратить любые действия, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности.