Южная Корея и США ищут признаки остановки ядерного реактора КНДР в Йонбене

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сеул и Вашингтон внимательно следят за КНДР, которая, вероятно, приостановила работу ядерного реактора в своем комплексе в Йонбене, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

"Разведывательные органы Южной Кореи и США внимательно следят за соответствующими перемещениями", - заявил представитель министерства Чон Ха Кю на регулярном брифинге.

Ранее газета Dong-A Ilbo сообщила, что разведки союзников обнаружили признаки того, что реактор мощностью 5 мегаватт в конце сентября временно прекратил работу.

Официальные лица Южной Кореи и США полагают, что этот шаг может быть связан с переработкой отработавших топливных стержней для извлечения плутония.