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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Баку ждет от Еревана гарантий безопасности движения по Зангезурскому коридору

Есть план "Б" - маршрут пройдет через Иран

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Баку не требует открытия экстерриториального коридора через Армению в Нахичевань (Зангезурского коридора), но настаивает на предоставлении Ереваном надежных гарантий безопасности движения на этом участке, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Мы признаем, что это суверенная территория Армении... другой вопрос, как они (в Ереване - ИФ) будут обеспечивать безопасность (движения на этом участке - ИФ)", - сказал Амирбеков в ходе дискуссии, организованной Майклом Дораном и Люком Коффи, старшими научными сотрудниками Hudson Institute (признан нежелательной в РФ организацией), аналитического центра со штаб-квартирой в Вашингтоне.

"Мы будем настаивать на том, чтобы Армения предоставила нам надежные гарантии безопасности каждого пассажира, который сядет на поезд из основной части Азербайджана в Нахчыван", - добавил представитель президента Азербайджана.

Он утверждает, что если же Армения предпочтет затягивать процесс, то на этот случай есть план "Б" - маршрут пройдет через Иран.

Азербайджан Армения Зангезурский коридор
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