Более 3,2 тыс. проживающих в Латвии россиян могут обязать покинуть страну

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Более чем трем тысячам проживающих в Латвии граждан России разосланы письма о том, что из-за новых требований закона об иммиграции им придется, возможно, покинуть страну или же подать заявку на какой-либо из видов на жительство, сообщила начальник управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе.

Письма отправлены 3255 россиянам.

Розе в программе латвийского телевидения "Утренняя панорама" сообщила, что в отношении 73 лиц выяснилось, что они находятся за границей, а еще около 200 не имеют задекларированного места жительства. Глава управления считает, что и они, возможно, уже не живут в Латвии.

Она добавила, что двухлетнее продление на сдачу экзамена по государственному языку и получение постоянного вида на жительство действует только для тех граждан России, которые уже начали процесс подачи заявок на постоянный вид на жительство и сдавали, но пока не прошли проверку на знание государственного языка.

"Те, кто ничего не делает, должны уехать", - пояснила Розе.

В декабре УДГМ проверит, кто из тех, на кого распространяются конкретные требования закона, подал необходимые документы, а кто этого не сделал. Управление проверит в государственных регистрах, выехали ли лица, которые ничего не сделали для упорядочения своего статуса пребывания, из Латвии, а также отправит информацию в Государственную пограничную охрану, которая должна будет проверить, находятся ли эти люди еще в стране, и при необходимости предпринять дальнейшие действия, выдав распоряжение о выезде.

УДГМ также распространила заявление, в котором напоминает: если граждане России, на которых распространяются поправки к закону об иммиграции, один раз безуспешно прошли проверку по государственному языку и до 1 сентября подали заявку на повторную проверку, то ее следует пройти в обязательном порядке.

Как сообщалось, закон об иммиграции предусматривает, что выданные гражданам России виды на постоянное жительство в сентябре 2023 года утратили силу. Для проживания в Латвии эти люди должны подать заявку на получение статуса постоянного жителя