В Европарламенте поддержали выделение ЕС Украине 50 млрд евро на восстановление

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) объявил в четверг, что комитеты по бюджету и иностранным делам "поправили и одобрили" предложение о выделении 50 млрд евро на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины с 2024 по 2027 год.

Позиция ЕП одобрена 86 голосами "за", шестеро высказались "против", а два депутата воздержались.

В коммюнике Европарламента указывается на необходимость "срочного принятия (пакета) в соответствии с долгосрочным пересмотром бюджета ЕС".

"Предлагаемый фонд для Украины является частью продолжающегося пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, в который необходимо внести корректировки, поскольку он был серьезно исчерпан после многочисленных кризисов, произошедших с 2021 года", - отмечают в ЕП.

Пакет также должен быть интегрирован в годовой бюджет следующего года, переговоры по которому будут проводиться в ноябре, говорится в документе.

Одно из основных требований депутатов Европарламента - использование "активов Российской Федерации или других юридических или физических лиц" РФ для восстановления Украины.

Депутаты ЕП "усилили положения о борьбе с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и нарушениями в использовании средств ЕС на Украине".

Заявлено, что голосование Европарламента в полном составе по данному проекту состоится на пленарной сессии ЕП 16-19 октября.

"Переговоры с государствами-членами могут начаться, как только Совет (ЕС) выработает общую позицию", - сообщают в Европарламенте.