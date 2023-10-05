ВМС США в 2024 году получат средства на строительство семи боевых кораблей

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Военный бюджет Пентагона на 2024 год предполагает выделение более 32 млрд долларов на строительство девяти боевых кораблей и подводных лодок, а также двух вспомогательных судов, следует из данных доклада исследовательской службы конгресса США.

В частности, речь идет о двух ракетных эсминцах классах Arleigh Burke, двух фрегатах класса Constellation, первой новой стратегической атомной подводной лодке для межконтинентальных баллистических ракет (ПЛАРБ) класса Columbia и двух ударных атомных субмаринах класса Virginia.

Пятилетний план ВМС США начиная с 2024 года включает строительство в общей сложности 55 кораблей.

По состоянию на конец сентября ВМС располагали 295 боевыми кораблями, что значительно меньше заявленного в 2017 году плана иметь в составе американского флота 355 кораблей.