Алиев сообщил, что Карабах вскоре посетит еще одна миссия ООН

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял в Баку директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, стороны обсудили, в том числе, ситуацию в Карабахе.

"На встрече было отмечено, что в ближайшее время под руководством постоянного резидента-координатора ООН в Азербайджане совместно со специализированными структурами организации в Карабах отправится еще одна миссия (первая миссия посетила Карабахский регион 1 октября - ИФ) и Азербайджан поддерживает этот процесс", - говорится в сообщении на сайте президента Азербайджана.

Согласно сообщению, Алиев на встрече заявил, что с момента создания ППП "Лачин" (в апреле 2023 года - ИФ) на границе с Арменией Азербайджан поддерживает процесс организации медицинской эвакуации армян в Карабахе посредством Международного комитета Красного Креста.

По его словам, в настоящее время азербайджанский медицинский персонал оказывает услуги местному армянскому населению в Ханкенди (Степанакерте).

Как заявил Алиев, сотрудники Государственной миграционной службы, Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана оказывают услуги на местах, также начался процесс "регистрации населения, для чего действует отдельный портал".

По словам Алиева, важные объекты инфраструктуры, исторические, религиозные и памятники культуры находятся под охраной полиции, осуществляется электроснабжение в регионе.