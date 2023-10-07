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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

Боррель назвал нерешенным вопрос отмены антииранских санкций в "переходный день СВПД"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель распространил заявление, в котором сообщил, что получил письмо от министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании о выполнении Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

"Министры иностранных дел заявили, что Иран не выполняет обязательств с 2019 года, и считают, что эта проблема не была решена с помощью механизма разрешения споров СВПД. Они выразили намерение не предпринимать шагов по отмене дальнейших санкций в переходный день СВПД 18 октября 2023 года", - говорится в документе координатора совместной комиссии СВПД, опубликованном вечером в пятницу в Брюсселе.

"Впоследствии как координатор я консультировался со всеми участниками СВПД по поводу дальнейших действий. По итогам этих консультаций отмечу, что на сегодняшний день этот вопрос остается нерешенным, учитывая высказанные разные мнения. В то же время участники подтвердили свою приверженность дипломатическому решению в рамках СВПД. Я по-прежнему целиком придерживаюсь продолжения всех возможных усилий по возобновлению полного осуществления СВПД, которое также обсуждалось в ходе консультаций", - заявил Боррель.

СВПД был заключен в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном и предусматривал снятие с последнего санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности Вашингтона при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции, России и ЕС прошло несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах взяли паузу, которая затянулась до сих пор.

Согласно оригинальному тексту СВПД, "переходный день - дата через восемь лет после дня принятия или день, в который генеральный директор МАГАТЭ представляет доклад, в котором говорится, что МАГАТЭ сделало широкое заключение о том, что весь ядерный материал в Иране используется только в мирных видах деятельности, в зависимости от того, какая из этих дат наступит раньше".

ЕС Жозеп Боррель Иран СВПД
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