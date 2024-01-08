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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

В ЕС высказались за возобновление СВПД по иранскому атому

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Наращивание Ираном запасов обогащенного урана вызывает в ЕС большую обеспокоенность, и в Брюсселе считают необходимым вернуться к иранской ядерной сделке, заявил пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

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"Ввиду такого развития событий необходимо возродить международное соглашение по иранской ядерной программе, и высокий представитель (Боррель - ИФ), Европейский союз, страны-участницы этого соглашения концентрируют свои усилия по этому вопросу", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.

По его словам, МАГАТЭ в этом также принадлежит важная роль, заключающаяся в проверке действий Тегерана по ядерной программе. "ЕС настаивает на полном сотрудничестве Ирана с МАГАТЭ, и лучший способ этому содействовать - возобновить соглашение по иранскому атому, чтобы держать ситуацию под контролем", - заявил Стано.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) заключили в 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран. Соглашение предусматривало снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать обязательства по ограничению ядерной программы.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции, России и ЕС в 2022 году прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре в переговорах наступила пауза, которая длится до сих пор.

Великобритания Германия ЕС Иран СВПД
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